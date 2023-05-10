هدى الإتربي تُقبل كلبها من فمه.. والجمهور: ياروحي على الجمال

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمجموعة صور جديدة ظهرت فيها وهي تُقبل كلبها من فمه.

وهي الصور التي نالت إعجاب متابعيها بشكل كبير، وإنهالت عليها التعليقات الإيجابية من قبل جمهورها والتي جاءت كالآتي: “يا روحي على الجمال”، و”يا قمر”، و”يا حياتي”، و”جميلة”، و”الملكة”، و”يا بخته”.

الجدير بالذكر أن هدى الإتربي، شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2023 بمسلسلي “ضرب نار”، و”سره الباتع”.

مسلسل “ضرب نار” بطولة: ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وهدى الإتربي، وإسراء رخا، وأحمد غزي، ودنيا المصري، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: مصطفى فكري.

بينما مسلسل “سره الباتع” بطولة أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وصلاح عبد الله، وأحمد عبد العزيز، وهالة صدقي، وحسين فهمي، عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.