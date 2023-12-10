“بعد إدلائها بصوتها في الإنتحابات الرئاسية اليوم”.. حورية فرغلي تُمازح جمهورها: «طلعتوني حرامية»

قامت الفنانة الجميلة حورية فرغلي، بالإدلاء بصوتها في الإنتخابات الرئاسية 2024، والتي تُقام اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر، والتي من المُقرر لها أن تستمر حتى الثلاثاء القادم.

صور مجمعة للفنانة حورية فرغلي من مسلسل "المداح"، وصورة لها من موقع "صدى البلد"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت الفنانة، بالإدلاء بصوتها في مدرسة “الدوبارة” بمنطقة وسط البلد، وسط حضور كبير من جمهورها ومُحبيها الذين قاموا بإلتقاط الصور التذكارية معها، وكما هو مُعتاد من الفنانة حورية المُزاح الدائم، حيث قالت: “طلعتوني حرامية”.

ومن جانبها، فقد قام العديد من نجوم الفن والمشاهير بالخروج للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية الحالية، وكان من أبرز هؤلاء: “أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وحسين فهمي، وصبري فواز، ومحمود الليثي، ولبلبة، وحسن شاكوش، وأحمد العوضي، ونهال عنبر، وادوارد، وسميرة أحمد، ونبيلة عبيد، وأحمد عبدالعزيز”، وغيرهم الكثير.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة حورية فرغلي أعلنت مؤخراً عن خوضها تجربة التمثيل مرة أخرى، وذلك من خلال مشاركتها بفيلم “ديجافو”، بعد غياب عن العمل دام نحو 4 سنوات بسبب الأزمات الصحية التي مرت بها خلال تلك الفترة.

ويُعد آخر أعمالها السينمائية فيلم “استدعاء ولي عمرو”، حيث قالت الفنانة خلال تصريحات تليفزيونية: “ياريت الناس تذاكر من دلوقتي، وده علشان عندي فيلم هيكون من أقوى الأعمال السينمائية اللي هقدمها إن شاء الله.. مش حابه أحرق ليكم العمل، وكل اللي أقدر أقوله هيكون معايا كوكبة كبيرة من نجوم الفن”.

كما أن آخر أعمال حورية الدرامية، مسلسل بعنوان “أيام” الذي تم عرضه العام الماضي 2022، وقدمت الفنان خلاله دور بنت تُسمى “رباب”، وحققت نجاحاً كبيراً خلال العمل، وشاركها البطولة كلاً من “شيري عادل، ورياض الخولي، ورشدي الشامي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وجمال عبدالناصر، وحجاج عبدالعظيم”، وغيرهم الكثير من النجوم، والعمل تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.