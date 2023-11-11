“العلاقات لا يجب أن يعلم عنها الناس شيئاً”.. هشام اسماعيل عن أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: «لو جت فرصة في مسلسل الكبير أوي سأُصلح بينهما»

قام الفنان المعروف هشام اسماعيل، بالتعليق على الأزمة الراهنة بين الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام، والتي أُثيرت مؤخراً بعد اعتذار الأخير عن المشاركة بمسرحية “زواج اصطناعي” خلال موسم الرياض، بسبب الأوضاع الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعل بيومي فؤاد ينتقد تصرفه خلال كلمته بعد انتهاء العرض المسرحي مباشرةً، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وعرض الفنان لموجة من الإنتقادات.

صور مجمعة للفنان هشام اسماعيل من موقع "القاهرة 24"، وصورة للفنان محمد سلام من أحد أعماله الفنية، وصورة للفنان بيومي فؤاد من موقع "الأسبوع"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد اسماعيل، خلال تصريحاته مع القاهرة 24: “لم تأتي فرصة حتى الآن جمعت بين بيومي فؤاد ومحمد سلام، وخصوصاُ بأن تصوير مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لم يبدأ بعد، وإن شاء الله لو اجتمعنا مع بعض سحاول جاهداً أن أُصلح بينهما”.

وحينما سؤل عن الأزمة الراهنة بين الطرفين، رفض الكشف عن رأية وعلق: “إحنا كلنا أصدقاء، والعلاقات اللي بينا المفروض إن الناس متعرفش عنها حاجة مهما حصل، ومش حابب أخوض في تفاصيل أكتر من كده، وكل اللي أقدر أقوله إن ربنا يهدي الحال بين الطرفين”.

ومن جانبه، فقد كشف هشام اسماعيل تطوارت حالته الصحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، وأكد الفنان بأن حالته الصحية تحسنت كثيراً ويقوم حالياً بعمل علاج طبيعي، وقام بإستئناف العرض المسرحي “طيب وأمير”، والذي يتم عرضه على مسرح “ميمي” بوسط البلد يومي الخميس والجمعة.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان هشام اسماعيل يقوم حالياً بالتحضير لعملين، حيث يقوم بتصوير مسلسل بعنوان “حدوتة منسية” بجانب الفنانة سوسن بدر، كما يقوم بتصوير فيلم بعنوان “عريس في بيتي”، بجانب كلاً من “سارة الدرزاوي، وإبرام سمير، ومروة عبد المنعم”.