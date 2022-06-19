سعر الذهب اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في مصر

واصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 ارتفاعها في مصر، بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1007 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1150 جنيه للبيع، و1147 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1055 جنيه للبيع، و1051 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1007 جنيه للبيع، و1004 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 863 جنيه للبيع، و860 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 671 جنيه للبيع، و669 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 575 جنيه للبيع، و573 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 431 جنيه للبيع، و430 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8056 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1841 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.