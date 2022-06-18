سعر الذهب اليوم السبت 18 يونيو 2022 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 في مصر بمعدل 2 جنيه فقط في سعر الجرام الواحد، بعد تذبذبها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1005 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1148 جنيه للبيع، و1142 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1052 جنيه للبيع، و1047 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1005 جنيه للبيع، و1000 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 861 جنيه للبيع، و857 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 670 جنيه للبيع، و666 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 574 جنيه للبيع، و571 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 430 جنيه للبيع، و428 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8040 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1841 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.