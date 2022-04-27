سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 في مصر

أسامة مقلد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 في مصر، على نفس أسعار التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، الذي شهد تذبذبًا في في الأسعار على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1274 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1168 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1115 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 955 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 743 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 637 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 477 جنيه.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8920 جنيه.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1899 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 في مصر

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.



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