سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 في مصر، على نفس أسعار التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، الذي شهد تذبذبًا في في الأسعار على مدار اليوم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1274 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1168 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1115 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 955 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 743 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 637 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 477 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8920 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1899 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.