أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 في مصر XAU/EGP

بعد هبوطها الكبير أمس، بدأت أسعار الذهب تعاملاتها الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 في مصر على آخر تراجع سجلته أمس بمعدل 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيه مصري.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1,886 جنيه مصري -11 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1,729 جنيه مصري -10 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1,650 جنيه مصري -10 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1,414 جنيه مصري -9 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 1,100 جنيه مصري -7 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 943 جنيه مصري -6 ج.م سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 58,646 جنيه مصري -355 ج.م سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 13,200 جنيه مصري -80 ج.م

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.