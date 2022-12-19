أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر XAU/EGP

استهلت أسعار الذهب تعاملاتها صباح اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 في مصر، على آخر ارتفاع سجلته أمس بمعدل 40 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1750 جنيه مصري.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 2,000 جنيه مصري +46 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1,833 جنيه مصري +42 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1,750 جنيه مصري +40 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1,500 جنيه مصري +34 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 1,167 جنيه مصري +27 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 1,000 جنيه مصري +23 ج.م سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 62,200 جنيه مصري +1422 ج.م سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 14,000 جنيه مصري +320 ج.م

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.