أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في مصر XAU/EGP

بدأت أسعار الذهب تعاملاتها صباح اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في مصر، على آخر ارتفاع سجلته أمس بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1490 جنيه للبيع، و1480 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1702 جنيه للبيع 1691 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1561 جنيه للبيع 1550 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1490 جنيه للبيع 1480 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1277 جنيه للبيع 1268 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 993 جنيه للبيع 986 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 851 جنيه للبيع 845 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 638 جنيه للبيع 634 للشراء سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 11920 جنيه للبيع 13065 للشراء سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1779 دولار للبيع 1777 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.