أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في مصر XAU/EGP
بدأت أسعار الذهب تعاملاتها صباح اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في مصر، على آخر ارتفاع سجلته أمس بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1490 جنيه للبيع، و1480 للشراء.
وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:
|سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو:
|1702 جنيه للبيع
|1691 للشراء
|سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو:
|1561 جنيه للبيع
|1550 للشراء
|سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو:
|1490 جنيه للبيع
|1480 للشراء
|سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو:
|1277 جنيه للبيع
|1268 للشراء
|سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو:
|993 جنيه للبيع
|986 للشراء
|سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو:
|851 جنيه للبيع
|845 للشراء
|سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو:
|638 جنيه للبيع
|634 للشراء
|سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو:
|11920 جنيه للبيع
|13065 للشراء
|سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو:
|1779 دولار للبيع
|1777 للشراء
وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.