أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 في مصر، بعد تراجعها خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1460 جنيه للبيع، و1440 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1668 جنيه للبيع 1645 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1529 جنيه للبيع 1508 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1460 جنيه للبيع 1440 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1251 جنيه للبيع 1234 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 973 جنيه للبيع 960 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 834 جنيه للبيع 822 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 625 جنيه للبيع 617 للشراء سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 11680 جنيه للبيع 12810 للشراء سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1756 دولار للبيع 1755 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.