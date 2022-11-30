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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

أسامة مقلد

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 في مصر، بعد تراجعها خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1460 جنيه للبيع، و1440 للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1668 جنيه للبيع 1645 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1529 جنيه للبيع 1508 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1460 جنيه للبيع 1440 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1251 جنيه للبيع 1234 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 973 جنيه للبيع 960 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 834 جنيه للبيع 822 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 625 جنيه للبيع 617 للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 11680 جنيه للبيع 12810 للشراء
سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1756 دولار للبيع 1755 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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