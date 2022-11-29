أخبار مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

أسامة مقلد

بعد تراجعها في ختام تعاملات الأمس بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1465 جنيه للبيع، و1435 للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1674 جنيه للبيع 1640 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1534 جنيه للبيع 1503 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1465 جنيه للبيع 1435 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1255 جنيه للبيع 1230 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 976 جنيه للبيع 956 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 837 جنيه للبيع 820 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 627 جنيه للبيع 615 للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 11720 جنيه للبيع 12850 للشراء
سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1752 دولار للبيع 1751 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

اترك تعليقاً