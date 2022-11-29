أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في مصر XAU/EGP

بعد تراجعها في ختام تعاملات الأمس بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1465 جنيه للبيع، و1435 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1674 جنيه للبيع 1640 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1534 جنيه للبيع 1503 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1465 جنيه للبيع 1435 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1255 جنيه للبيع 1230 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 976 جنيه للبيع 956 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 837 جنيه للبيع 820 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 627 جنيه للبيع 615 للشراء سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 11720 جنيه للبيع 12850 للشراء سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1752 دولار للبيع 1751 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.