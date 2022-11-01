أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في مصر

بعد تراجعها المفاجئ أمس بمعدل 15 جنيهًا، شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 حالة من الثبات على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1210 للبيع، و1205 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1382 جنيه للبيع 1377 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1267 جنيه للبيع 1262 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1210 جنيه للبيع 1205 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1037 جنيه للبيع 1032 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 806 جنيه للبيع 803 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 691 جنيه للبيع 688 للشراء سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 518 جنيه للبيع 516 للشراء سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 9680 جنيه للبيع 10670 للشراء سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1642 دولار للبيع 1641 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.