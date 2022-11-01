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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في مصر

أسامة مقلد

بعد تراجعها المفاجئ أمس بمعدل 15 جنيهًا، شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 حالة من الثبات على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1210 للبيع، و1205 للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1382 جنيه للبيع 1377 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1267 جنيه للبيع 1262 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1210 جنيه للبيع 1205 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1037 جنيه للبيع 1032 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 806 جنيه للبيع 803 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 691 جنيه للبيع 688 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 518 جنيه للبيع 516 للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 9680 جنيه للبيع 10670 للشراء
سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1642 دولار للبيع 1641 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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