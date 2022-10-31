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أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 في مصر

أسامة مقلد

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022 في مصر، على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1225 جنيه للبيع، و1215 للشراء.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1400 جنيه للبيع 1388 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1283 جنيه للبيع 1272 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1225 جنيه للبيع 1215 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1050 جنيه للبيع 1041 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 816 جنيه للبيع 810 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 700 جنيه للبيع 694 للشراء
سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو: 525 جنيه للبيع 520 للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 9800 جنيه للبيع 10795 للشراء
سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 1643 دولار للبيع 1642 للشراء

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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