أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس 2022 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيه للبيع، و1075 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1234جنيه للبيع، و1228 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1131 جنيه للبيع، و1126 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1080 جنيه للبيع، و1075 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 925 جنيه للبيع، و921 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 720 جنيه للبيع، و716 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 617 جنيه للبيع، و614 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 462 جنيه للبيع، و460 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8640 جنيه للبيع، و9355 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1751 دولار للبيع، و1750 للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.