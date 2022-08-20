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أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس 2022 في مصر

أسامة مقلد

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيه للبيع، و1075 للشراء.

أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1234جنيه للبيع، و1228 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1131 جنيه للبيع، و1126 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1080 جنيه للبيع، و1075 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 925 جنيه للبيع، و921 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 720 جنيه للبيع، و716 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 617 جنيه للبيع، و614 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 462 جنيه للبيع، و460 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8640 جنيه للبيع، و9355 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1751 دولار للبيع، و1750 للشراء.

انخفاض في أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس وعيار 21 يسجل 1075

سعر الذهب اليوم السبت في مصر 2022/8/20

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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