سعر الذهب اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في مصر

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٢، ارتفاعها الجنوني بعد صعودها المفاجئ خلال تعاملات الامس، وسجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ نحو ٩٩٠ جنيه للبيع، و٩٨٠ للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو ١١٣١ جنيه للبيع، و١١٢٠ للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو ١٠٣٧ جنيه للبيع، و١٠٢٦ للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو ٩٩٠ جنيه للبيع، و٩٨٠ للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو ٨٤٨ جنيه للبيع، و٨٤٠ للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو ٦٦٠ جنيه للبيع، و٦٥٣ للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو ٥٦٥ جنيه للبيع، و٥٦٠ للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو ٤٢٤ جنيه للبيع، و٤٢٠ للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو ٧٩٢٠ جنيه للبيع، و٨٧٠٥ للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو ١٧٤١ دولار للبيع، و١٧٤٠ دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.