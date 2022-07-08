أخبار مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في مصر

أسامة مقلد

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٢، ارتفاعها الجنوني بعد صعودها المفاجئ خلال تعاملات الامس، وسجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ نحو ٩٩٠ جنيه للبيع، و٩٨٠ للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو ١١٣١ جنيه للبيع، و١١٢٠ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو ١٠٣٧ جنيه للبيع، و١٠٢٦ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو ٩٩٠ جنيه للبيع، و٩٨٠ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو ٨٤٨ جنيه للبيع، و٨٤٠ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو ٦٦٠ جنيه للبيع، و٦٥٣ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو ٥٦٥ جنيه للبيع، و٥٦٠ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو ٤٢٤ جنيه للبيع، و٤٢٠ للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو ٧٩٢٠ جنيه للبيع، و٨٧٠٥ للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو ١٧٤١ دولار للبيع، و١٧٤٠ دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 9 يوليو 2022 في مصر

أهم الترندات في مصر اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.