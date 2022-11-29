غادة عبد الرازق تطل على متابعيها بفيديو ساخر.. والجمهور: لسعتي خالص

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمقطع فيديو ساخر.

وهو الفيديو الذي ظهرت فيه صورتها الكرتونية والحقيقية أثناء تواجدها في أحد المتاجر، وعلقت عليه قائلة: “ده الفرق ما بين الحقيقة والخيال”.

وتباينت آراء متابعيها حول المقطع الذي نشرته، حيث أبدى البعض إعجابه به وبظهورها بدون مكياج واعتمادها على جمالها الطبيعي مثل نجمات هوليود، بينما انتقدها البعض في التعليقات التي جاءت كالتالي: “انت عزيزة عليا بزاف يا مدام غاده انت الوحده من فنانات والمغنين الذي على صفحتي ولكن أرجوك بطلبي هاذي الحركة خليك على طبيعتك راح تكوني أكثر هيبه”، و”هو انا كل ماشوفك الاقيكى بتعملى الحركات الغريبة دى ممكن مرة ولا اتنين على سبيل التهريج لكن طول الوقت على فكرة حضرتك فاهمة الشباب غلط مش دة اللى حيصغرك فى السن بس حيصغرك فى المقام وبس خليكى على طبيعتك انا زعلانة وانا بقول كدة والله لانك من المفضلين عندى فى التمثيل”، و”لسعتي خالص”، و”حتى الحقيقة كلها كذب وتجميل وبتقلي حقيقة قال”، و”اتهبلت ولا ايه؟”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل” لحم غزال” الذي عرض في رمضان 2021، عبر قناة “MBC مصر”.

“لحم غزال” بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.