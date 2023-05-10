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غادة عبد الرازق عن اتهام “جعفر العمدة” بتقليد “الحاج متولي”: مش عيب

أسامة محمد

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن رأيها في اتهام الفنان محمد رمضان، بطل مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بتقليد النجم الراحل نور الشريف، في مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي شاركت في بطولته، وعرض عام 2001 وحقق نجاحًا كبيرًا.

غادة عبد الرازق عن اتهام "جعفر العمدة" بتقليد "الحاج متولي": مش عيب

حيث قالت غادة، في تصريحات صحفية: “فكرة تعدد الزوجات مش حكر على حد.. واتعملت في (جعفر العمدة) بمنظور محدش هينساه برضه.. ومن حق أي فنان إنه يعمل نفس الفكرة بس بشكل تاني”.

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وأضافت: “أنا لما عملت (زهرة وأزواجها الخمسة) هل أنا كده كنت بقلد (الحاج متولي) لإنها اتجوزت كتير؟! لأ طبعًا الأفكار مش حكر على حد.. ومن حق أي حد يحلم إنه يبقى زي نور الشريف وده مش عيب”.

وتابعت: “ومفيش حاجة اسمها إن فلانة لو عملت دور ونجح جدًا وأنا عايزة أعمل نفس الدور ما أعملوش.. لأ طبعًا أعمله لإن هي ما اشتريتش الفكرة.. دي فكرة جاية من الواقع.. وزي ما فلانة نجحت أنا كمان أعمله وأنجح فيه”.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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