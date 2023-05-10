غادة عبد الرازق: جاتلي إشارات من ربنا إني أعمل مسلسل “تلت التلاتة”

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، كواليس مسلسلها الجديد “تلت التلاتة” الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي.

حيث قالت غادة، في تصريحات صحفية: “كنت عايزة أعمل حاجة مختلفة لو هنزل في رمضان.. وجاتلي فكرة التوائم لما كنت بشوف ناس كتير حواليا منهم”.

وأضافت: “كنت ساعات بلاقي ناس مخلفين 3 توائم.. ولما أمسك التليفون ألاقي برنامج مستضيف 3 توائم هما التلاتة نسخة من بعض.. فحسيت إن دي إشارات من ربنا إني أعمل المسلسل ده”.

وتابعت: “كنت متفقة مع نفسي من البداية إني لو هعمل القصة دي لازم أخلي التلاتة نسخة واحدة من غير أي اختلاف جوهري زي لون العين والشعر”.

وواصلت: “اتعرفت على المؤلفة هبة الحسيني قبل المسلسل بفترة وعرضت عليها الفكرة وقولتلها عايزاكي تكتبي لي قصة عنهم.. واتفاجئت إن هبة نفسها مخلفة بنتين توأم فده ساعدها في الكتابة”.

واختتمت حديثها قائلة: “اكتشفت كمان إن التوائم دول عالم تاني.. واتمنيت إن يكون عندي توأم”.

مسلسل “تلت التلاتة” بطولة: غادة عبد الرازق، ونجلاء بدر، ومي سليم، وأحمد مجدي، ومحمد القس، وصلاح عبد الله، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، ونجوى فؤاد، من تأليف: هبة الحسيني، وإخراج: حسني صالح.