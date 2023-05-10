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غادة عبد الرازق: شخصية الراجل هي اللي بتفرق في نوع رد فعل الست على خيانته

أسامة محمد

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريحات صحفية أدلت بها منذ ساعات قليلة، عن رأيها في مواجهة الرجل الخائن.

غادة عبد الرازق: شخصية الراجل هي اللي بتفرق في نوع رد فعل الست على خيانته

حيث قالت غادة: “شخصية الراجل اللي قدامك هي اللي بتفرق في نوع رد فعل الست على خيانته.. يعني مثلًا في راجل ممكن تواجهيه وتكوني دخلتي نفسك في حيطة”.

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وأضافت: “يعني هتقوليله يا أنا يا هي هيقولك هي.. ولو عايزة تمشي امشي.. فوقتها هتبقي سببتي أذى لنفسك بس مش لحد تاني”.

وتابعت: “فيه راجل بيخاف ولو حس بس إنك عرفتي هينهي العلاقة من نفسه عشان خايف على أسرته وبيته.. فشخصية الراجل هي اللي بتحدد هيبقى رد فعلك إيه”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل “تلت التلاتة” الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وحقق نسبة مشاهدة جيدة.

“تلت التلاتة” بطولة: غادة عبد الرازق، ومي سليم، ونجلاء بدر، وأحمد مجدي، ومحمد القس، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبد الله، من تأليف: هبة الحسيني، وإخراج: حسني صالح.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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