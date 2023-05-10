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غادة عبد الرازق: قعدت 5 سنين في البيت بسبب صراحتي

أسامة محمد

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن مواقفها وصراحتها التي سببت لها العديد من المشكلات في حياتها الفنية.

غادة عبد الرازق: قعدت 5 سنين في البيت بسبب صراحتي

حيث قالت: “أنا صريحة دايمًا.. وعمري ما ندمت على إني خدت موقف من حاجة ضايقتني.. وصراحتي دي هي اللي قعدتني في البيت 5 سنين”.

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وأضافت: “كنت فاكرة إني في ناس كتير هتقف في ضهري وهتجيبلي حقي بس ده ما حصلش.. وصراحتي أذتني أنا بس.. وربنا دايمًا بيجيب لي حقي.. وعمر ما في بني آدم أذاني وجه عليا إلا وربنا جابلي حقي منه”.

الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، شاركت في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل “تلت التلاتة”.

وهو المسلسل الذي شارك في بطولته كلًا من: نجلاء بدر، وأحمد مجدي، ومي سليم، ومحمد القس، وصلاح عبد الله، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، من تأليف: هبة الحسيني، وإخراج: حسني صالح.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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