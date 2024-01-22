“مفضلتش التمثيل على جوزي”.. فاطمة كشري عن عملها بالفن: «عشت مع جوزي لحد ما مات وكان بيضربني بسبب التمثيل»

كشفت الفنانة المعروفة بـ فاطمة كشري، كواليس من حياتها الفنية والشخصية، وتحدثت عن خلافاتها مع زوجها الراحل بسبب عملها بالفن، ومواعيد تصوير أغلب الأعمال التي شاركت فيها.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “المنسي”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية إنجي علي، والمُذاع عبر شاشة “هي”، موضحة: “أنا مفضلتش الفن على جوزي، وكل اللي قلته إني بحب العمل بالفن واتضربت منه كتير، وهو ساعتها كان بيقولي يا تشتغلي بالنهار يا بالليل في المسرح بس، وأنا إخترت المسرح وده لأن الجمهور بيديكي حقك وأسرة واحدة، وعملت 12 مسرحية.. بجد بحب المسرح”.

وواصلت كشري: “جوزي ضربني أكتر من مرة وفي مرة منهم كسر ذراعي وإتجبست، وأنا عشت معاه حوالي 37 سنة لحد ما مات، وهو تُوفي لما كان عنده 61 سنة وأنا دلوقتي عندي 66 سنة، وعربية الكشري دي ليها فضل عليا، وده لأن العمل بالفن ملوش أمان زيها، وهى اللي ربت عيالي وعيال جوزي الله يرحمه”.

وحينما سؤلت عن المواقف المحرجة التي تعرضت لها أثناء التصوير، علقت: “في مرة من المرات كنا بنصور في شقة بشبرا، وغلطت أكتر من مرة وأنا بعمل المشهد والمخرجة كانت سيدة جميلة وبتشجعني وتقولي برافوا يا بطة، وفجأة لقيت مساعد المخرج بيزعقلي أوي، وأنا قولتله إنت بتزعقلي ليه؟ السلام عليكم، والفنانة ليلى علوي كانت معانا ورفضت تكمل التصوير”.

وتابعت فاطمة: “وفي مرة تانية كنا بنصور مسلسل (عايزة أتجوز)، والمخرج كان رامي إمام الله يصلح حاله مكنش بيحب الصوت العالي، ولما كنت بتكلم مع الفنانة هند صبري في المشهد نسيت كلمة، راح مساعد المخرج مزعق ليا والأستاذ رامي قاله متزعقش ليها”.

وأنهت الفنانة كشري حديثها: “ورامي قال ليا تعالي يا مدام فاطمة وإنسي الكلمة خالص ومتقوليهاش، فبجد صعب عليا أوي إني وقفت التصوير وقعدت أعيط، وكل الموجودين إتضايقوا علشاني وهند راحت مسحه دموعي وقرأت ليا شوية قرآن ورقتني، وقالت ليا في حد مزعلك؟.. وساعتها عملت المشهد كله ومغلتطش وفرحت”.