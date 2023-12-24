“على الرغم من مرور أكثر من 66 عاماً على عرضه” خطأ فادح لـ الراحلة فاتن حمامة في فيلم “لا أنام”

مر أكثر من 66 عاماً على عرض الفيلم الشهير “لا أنام”، والذي عُرض عام 1957، ويُعد واحداً من أهم وأبرز الأعمال السينمائية الكلاسيكية على مر التاريخ، والتي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة بجانب الفنان نور الشريف.

صور مجمعة للفنانة الراحلة فاتن حمامة من فيلم "لا أنام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وعلى الرغم، من النجاح الكبير الذي حققه العمل وقت عرضه وحتى يومنا هذا، إلا أنها لم يخلو من بعض الأخطاء والهفوات الساذجة التي قد تُفقد الجمهور والمشاهدين المتعة المطلوبة.

ويكمن هذا الخطأ، بأحد مشاهد الراحلة فاتن حمامة أثناء حفل زفافها على الفنان رشدي أباظة، حيث تدخل عليها طفلة تحمل في يدها شمعة كبيرة، ثم نجد الفنانة تشعر بحالة من الإغماء، وبعدها تترك الطفلة الشمعة على الأباجورة والتي تقع على الأرض أسفل الفستان.

ويتضح للمشاهد، بأن الشمعة تتحرك أسفل الفستان، وكأن شخص ما خلف الكاميرات هو من يقوم بتحريك الشمعة بيده حتى يحترق الفستان بالكامل.

وجديراً بالذكر، بأن فيلم “لا أنام” تم عرضه عام 1957، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “فاتن حمامة، وعماد حمدي، ويحيى شاهين، ورشدي أباظة، وعمر الشريف، وهند رستم، ومريم فخر الدين، وأحمد بالي، ونجيب عبده”، وغيرهم، والعمل تأليف إحسان عبدالقدوس وإخراج صلاح أبوسيف.

وتدور أحداث “لا أنام”، حول بنت تُدعى “نادية” التي تقوم بدورها الفنانة فاتن حمامة، والتي تعيش مع والدها بعد طلاق والدتها، وحينما تكبر وتبلغ سن الرشد يتزوج والدها من سيدة أُخرى، والتي يمتليء قلبها غيرة من “نادية”، وتُقرر الإنتقام منها بزواجها من عشيقها بعد معرفة “نادية” حقيقة العلاقة الموجودة بينهما، وبعدها تتوالى أحداث العمل.