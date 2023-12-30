“رغم مرور أكثر من 52 عاماً على عرضه”.. خطأ فادح لـ الراحل فريد شوقي في فيلم “عصابة الشيطان”

مر أكثر من 52 عاماً على عرض الفيلم الشهير “عصابة الشيطان”، والذي تم عرضه عام 1971، حيث يُعد واحداً من أشهر أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية، والذي قام ببطولته الفنان فريد شوقي بجانب مجموعة كبيرة من أشهر نجوم الفن وقتها.

صور مجمعة للفنان الراحل فريد شوقي من فيلم "عصابة الشيطان"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وعلى الرغم من أن “عصابة الشيطان”، حقق الكثير من النجاح وقت عرضه وحتى يومنا هذا، إلا أنه لم يخلو من بعض الأخطاء والهفوات التي قد تفقد الجمهور والمشاهد المتعة المطلوبة.

ويكمن هذا الخطأ، بأحد مشاهد الفنان الراحل فريد شوقي الذي يظهر فيها وهو يتعارك مع الفنان محمد صبيح على سطح مبنى مرتفع، ويحاول فريد إلقاء صبيح من أعلى المبنى، إلا أنه يقوم بالتشبث بالسور الموجود، حيث يظهر للمشاهد من بعيد صورة مانيكان مُعلق وليس الفنان محمد صبيح.

وجديراً بالذكر، بأن فيلم “عصابة الشيطان” حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عام 1971، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “فريد شوقي، ونيللي، وتوفيق الدقن، ومحمود المليجي، ويوسف شعبان، وإبراهيم خان، ومحمد صبيح، وكمال سرحان، ومختار السيد، وعماد محرم”، وغيرهم، والعمل تأليف فيصل ندا وإخراج حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث “عصابة الشيطان”، في إطار الأكشن حول “سحر” التي تكتشف بعد وفاة زوجها أنه كان عضو في عصابة قامت بالإستيلاء على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنية، وأن هذا المبلغ كان بحوزة زوجها، حيث يقوم أفراد العصابة بمهاجمتها من أجل الحصول على المال وأخذ حقهم فيه، حيث طالبوها بإرجاع المال وإلا قاموا بقتلها هى الأخري، وهى لا تعلم شيئاً على هذه المال أو مكان تواجده، وبعدها تتوالى أحداث العمل.