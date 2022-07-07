فريد الديب عن أتعابه في الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف: هاخد القضية ببلاش مثلًا؟!

في أول تعليق له على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بالإعدام ضد المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، قال المحامي الكبير فريد الديب أنه لديه شهرين للإطلاع على أوراق الدعوى والحكم الصادر بحق المتهم أمس الأربعاء الموافق 6 يوليو الجاري.

وأضاف الديب، في تصريحات صحفية أنه سوف يقوم بإعداد مذكرة الطعن على الحكم عقب اطلاعه على أوراق الدعوى، وسيتقدم به إلى محكمة النقض لتخفيف العقوبة على المتهم، الذي صدر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا.

وعن أتعابه في القضية، قال الديب، أنه يرفض ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: “يا جماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلًا”، في إشارة إلى أن هذا الأمر لا يخص أحدًا سواه.

الجدير بالذكر أن المحامي فريد الديب، قد أعلن موافقته بشكل مبدئي على تولي مسئولية الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

وعن الهجوم الذي تعرض له الديب، عقب إعلان موافقته على تولي مهمة الدفاع عن الجاني، قال: “أنا لا أدافع عن جريمة.. بل أدافع عن متهم بارتكاب جريمة.. وهناك فارق كبير بينهما”.