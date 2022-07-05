أول تعليق لوالد نيرة أشرف عقب إعلان فريد الديب استعداده للدفاع عن قاتل ابنته

أثار المحامي الكبير فريد الديب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وبرر الديب، دفاعه عن الجاني قائلًا أنه يدافع عن متهم وليس عن جريمة، مؤكدًا أن وظيفته هي العمل على تطبيق صحيح القانون وليس إرضاء الرأي العام.

وفي أول تعليق لوالد المجني عليها، على هذا الخبر قال أشرف عبد القادر: “ربنا كبير وإن شاء الله هنرجع مجبورين الخاطر بكره”.

الجدير بالذكر أن الجميع ينتظر حكم المحكمة غدًا الأربعاء الموافق 6 يوليو الجاري، بعد أن أصدرت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي حكمًا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.

وكانت مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية قد شهدت يوم 20 يونيو الماضي جريمة بشعة هزت الرأي العام حيث قام طالب الفرقة الثالثة بكلية الآداب بقتل زميلته ذبحًا أمام أعين الجميع لرفضها الزواج منه.

وأمر النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الفتاة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وقام بتتبعها حتى وصلت إلى بوابة الجامعة، وأشهر سلاحه الأبيض في وجهها وطعنها عدة طعنات في صدرها ورقبتها قاصدًا إزهاق روحها.