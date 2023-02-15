“هي نعمة ربنا بقت للعب!”.. البلوجر فرح أحمد تثير غضب الجمهور

أثارت البلوجر فرح أحمد رشوان، غضب الجمهور بعد ظهورها في مقطع فيديو منذ ساعات قليلة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك” برفقة شقيقتها وهما يضربان بعضهما بالخبز.

واتضح أن هناك تحدي بينها وبين شقيقتها، حيث ظهر فم كلًا منهما ممتلئًا بالماء، وتحاول كل واحدة الحفاظ على كمية الماء داخل فمها، أثناء ضرب الأخرى لها بالخبز على وجهها.

وهو الفيديو الذي عرضها للانتقادات الشديدة من قبل المتابعين، مما دفع البلوجر الشابة إلى حذفه بعد فترة قصيرة من نشره بعد غضب المتابعين الذين جاءت تعليقاتهم كالآتي: “ربنا ينتقم منكم اشد انتقام ويزيل النعمة دي منكم”، و”هي نعمة ربنا بقت للعب؟!”، و”العيش نعمة محروم منها الكثير يجب الحفاظ على النعمة كي لا تزول”، و”اللي إحنا فيه ده مش من شوية.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه ناس مش لاقية النعمة دي”.

يذكر أن فرح أحمد رشوان، هي بلوجر شابة لديها الكثير من المتابعين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه تقدم محتوى كوميدي ساخر يشاركها فيه عدد من أصدقائها.