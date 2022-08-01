سعر اليورو اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو الأوروبي صباح اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري على نفس أسعار ختام تعاملات أمس الأحد في جميع البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.45 للبيع، و19.14 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.43 للبيع، و19.16 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.44 للبيع، و19.32 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.43 للبيع، و19.16 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.45 للبيع، و19.21 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.45 للبيع، و19.12 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.45 للبيع، و19.14 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.88 للبيع، و19.76 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.42 للبيع، و19.17 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.