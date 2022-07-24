سعر اليورو اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر بيع اليورو الأوروبي صباح اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من قرشين إلى 6 قروش، بينما انخفض سعر الشراء بمعدل 8 قروش في جميع البنوك.
وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك قناة السويس:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.39 للبيع، و19.19 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.43 للبيع، و19.13 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.45 للبيع، و19.15 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.37 للبيع، و19.21 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.39 للبيع، و19.25 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.45 للبيع، و19.09 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.43 للبيع، و18.28 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.88 للبيع، و19.76 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.45 للبيع، و19.19 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.