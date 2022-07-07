سعر اليورو اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

واصل سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 تراجعه أمام الجنيه المصري بمعدل 30 قرشًا لليوم الثاني على التوالي.

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.32 للبيع، و19.19 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.30 للبيع، و19.16 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.42 للبيع، و19.30 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.30 للبيع، و19.16 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.33 للبيع، و19.19 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.42 للبيع، و19.27 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.32 للبيع، و19.14 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.88 للبيع، و19.76 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.42 للبيع، و19.29 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.