سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 4 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس، نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 5.08 للبيع، و5.05 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.07 للبيع، و5.05 للشراء.

المصرف العربي الدولي AIB:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي 5.08 للبيع، و5.05 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 5.07 للبيع، و5.05 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إيجي بنك 5.07 للبيع، و5.05 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية 5.08 للبيع، و5.05 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.07 للبيع، و4.98 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة 5.07 للبيع، و5.04 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.08 للبيع، و5.04 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.