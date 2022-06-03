سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفيما يلي نستعرض سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك كريدي أجريكول مصر:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 5.08 للبيع، و5.05 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.07 للبيع، و5.05 للشراء.
- المصرف العربي الدولي AIB:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي 5.08 للبيع، و5.05 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 5.07 للبيع، و5.05 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إيجي بنك 5.07 للبيع، و5.05 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية 5.08 للبيع، و5.05 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.07 للبيع، و4.98 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة 5.07 للبيع، و5.04 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.08 للبيع، و5.04 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.
اريد ربح ما100الف دينار وشكراً