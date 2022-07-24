سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من 3 إلى 9 قروش، بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.77 للبيع، و57.24 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.66 للبيع، و59.08 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.79 للبيع، و59.64 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.63 للبيع، و59.18 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 61.71 للبيع، و58.68 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.77 للبيع، و57.71 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.57 للبيع، و58.69 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.79 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.77 للبيع، و58.77 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.