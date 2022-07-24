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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من 3 إلى 9 قروش، بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • المصرف المتحد:

سعر الريال القطري اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الين الياباني اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.77 للبيع، و57.24 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.66 للبيع، و59.08 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.79 للبيع، و59.64 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.63 للبيع، و59.18 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 61.71 للبيع، و58.68 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.77 للبيع، و57.71 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.57 للبيع، و58.69 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.79 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.77 للبيع، و58.77 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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