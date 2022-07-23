سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.71 للبيع، و57.21 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.63 للبيع، و59.07 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.69 للبيع، و59.61 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.63 للبيع، و59.18 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 61.71 للبيع، و58.68 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.69 للبيع، و57.58 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.57 للبيع، و58.69 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.79 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.71 للبيع، و58.74 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.