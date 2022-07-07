سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من أربعة إلى ستة قروش في جميع البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 61.52 للبيع، و57.06 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 61.74 للبيع، و58.96 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.58 للبيع، و59.45 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 61.48 للبيع، و59.06 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 61.60 للبيع، و58.49 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 61.52 للبيع، و57.61 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 64.41 للبيع، و58.55 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 61.33 للبيع، و58.79 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 61.52 للبيع، و58.59 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.