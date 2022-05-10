سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 أمام الجنيه المصري، بمعدل 5 قروش، بعد تراجعه خلال اليومين الماضيين بمعدل 15 قرشًا في جميع البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 60.36 للبيع، و55.84 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 60.35 للبيع، و57.89 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 60.44 للبيع، و58.19 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 60.35 للبيع، و57.91 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 60.50 للبيع، و57.25 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 60.36 للبيع، و56.46 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 63.20 للبيع، و57.45 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 60.45 للبيع، و58.98 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 60.36 للبيع، و57.31 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.