سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022، أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، بمعدل 34 قرشًا للبيع، و12 قرشًا للشراء، وفقًا لآخر التعاملات الرسمية للبنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

المصرف المتحد:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 60.51 للبيع، و55.90 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 60.45 للبيع، و57.98 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 60.51 للبيع، و58.19 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 60.47 للبيع، و58.00 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 60.73 للبيع، و57.25 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 60.51 للبيع، و56.53 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 63.29 للبيع، و57.52 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 60.45 للبيع، و58.98 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 60.51 للبيع، و57.37 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.