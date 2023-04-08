داليا مصطفى: لو الست اكتشفت خيانة جوزها وناوية تكمل معاه ما تعرفهوش

وجهت الفنانة داليا مصطفى، عدة نصائح للسيدات بشأن التعامل مع أزواجهن في حال اكتشاف الخيانة، حيث قالت في تصريحات صحفية: “لو الست اكتشفت خيانة جوزها وناوية تكمل معاه ما تعرفهوش”.

وأضافت: “الست مش هتستفاد حاجة لو قالت لجوزها إنها عرفت إنه بيخونها وهي ناوية تكمل.. لإن دي هتبقى مصيبة.. بس في حالة إنها مش ناوية تكمل تقلب الدنيا وتواجهه”.

وعرض للفنانة داليا مصطفى، في النصف الأول من شهر رمضان مسلسل “علاقة مشروعة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

“علاقة مشروعة” هو مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، بطولة: ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: خالد مرعي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول (عمرو) رجل الأعمال المتزوج من (عاليا) ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ولكنه يتورط في علاقة أخرى.