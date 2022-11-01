هكذا ودع الشيف أسامة السيد محبيه قبل رحيله

فجع محبو الشيف الشهير أسامة السيد، بوفاته أمس الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد اختفاءه لفترة طويلة عن الظهور الإعلامي، وعن مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

وبالرجوع إلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تبين أن الشيف أسامة السيد، ودع محبيه برسالة مؤثرة قال فيها: “أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.. تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء، مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.

ويعد الشيف أسامة، واحد من أشهر الطهاة في العالم العربي، منذ أوائل التسعينيات التي شهدت تقديمه أول برنامج طبخ على الفضائيات العربية وهو برنامج “بالهنا والشفا”.