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هكذا ودع الشيف أسامة السيد محبيه قبل رحيله

أسامة مقلد

فجع محبو الشيف الشهير أسامة السيد، بوفاته أمس الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد اختفاءه لفترة طويلة عن الظهور الإعلامي، وعن مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

هكذا ودع الشيف أسامة السيد محبيه قبل رحيله

وبالرجوع إلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تبين أن الشيف أسامة السيد، ودع محبيه برسالة مؤثرة قال فيها: “أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.. تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء، مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.

ويعد الشيف أسامة، واحد من أشهر الطهاة في العالم العربي، منذ أوائل التسعينيات التي شهدت تقديمه أول برنامج طبخ على الفضائيات العربية وهو برنامج “بالهنا والشفا”.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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