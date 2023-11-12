“استعنت بمدرب تمثيل علشان تحضيرات الشخصية”.. بسنت شوقي عن دورها بـ مسلسل “العودة”: «شخصية معقدة»

كشفت الفنانة الجميلة بسنت شوقي، تفاصيل شخصيتها بالمسلسل الجديد “العودة”، والذي يقوم ببطولته الفنان شريف سلامة، وأشارت بأنها أول مرة تقوم بتقديم هذه الشخصية وأنها لم تقدمها من قبل.

صور مجمعة للفنانة بسنت شوقي من موقع "ليالينا"، وصورة لها من موقع "القاهرة 24"، وصورة لها من موقع "الوطن"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحات تليفزيونية: “المرة دي هقدم شخصية معقدة جداً، وعندها مشاكل كتيرة وبتواجه صعوبات وأزمات في الحياة، والشخصية اللي هقدمها حقانية أوي زيي في الحياة العامة، وكمان هى شخصية طموحة أوي وبجد جديدة عليا، ده حتى زملائي بالعمل بيقولو ليا في اللوكيشن أول مرة نشوفك في الجانب ده”.

وأوضحت بسنت، بأنها قررت الإستعانة بمدرب تمثيل حتى تتمكن من إجادة دورها والظهور بصورة جيدة، معلقة: “أنا حابه أكون مختلفة وأقدم دور مختلف تماماً، وبستعين بالمخرج والكاتب وكمان مدرب تمثيل، وده علشان تحضيرات الشخصية”.

ومن جانبه، فإن مسلسل “العودة” مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول أغلب قضايا الصعيد داخل مصر، والتي ترتبط بجرائم التنقيب عن الذهب، وأغلب أحداثه تدور داخل مدينة الأقصر بالإضافة إلى خط درامي بالقاهرة.

ويقوم ببطولة “العودة”، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “شريف سلامة، ووليد فواز، وتارا عماد، وعصام السقا، وولاء الشريف، ومحمد عبدالعظيم، وحمزة العيلي”، وغيرهم، والعمل تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة بسنت شوقي ظهرت كـ ضيفة شرف في فيلم “فوي فوي فوي”، والذي قام ببطولته كلاً من “محمد فراج، وأمجد النجار، وحنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وطه الدسوقي، ونيللي كريم”، وغيرهم الكثير من النجوم، والعمل تأليف وإخراج عمر هلال.