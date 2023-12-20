“أنا مش بدي دروس في الأخلاق”.. بسنت شوقي: «الفن طاقة ربنا خلقها داخل الفنان ومفيش شخص بيرسم لوحة معينة علشان يوصل رسالة»

قامت الفنانة الجميلة بسنت شوقي، بالكشف عن رأيها بمفهوم الفن من وجهة نظرها، وأنه من الواجب على الفنان أن يقوم بتقديم رسالة من خلال العمل الذي يقدمه أم لا.

صور مجمعة للفنانة بسنت شوقي من أعمالها الفنية، وصورة لها من موقع "أحداث نت"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24: “أنا مؤمنة إن الفن طاقة، وإن ربنا خلقها جوه الفنان منا سواء تمثيل أو نحت أو غناء أو رسم وغيرهم، والأكيد إن مفيش حد بيرسم لوحة معينة علشان عاوز يوصل رسالة، وده لأن الفن فطرة ربنا خلقها جوه البني آدم، وهو دوره إنه يطلعها والناس تشوف نفسها فيه، ويمكن الرسالة الوحيدة اللي الفن بيقدمها إن الكل يحس إنه واحد، وكلنا نفس الوجع ونفس الفرح”.

وواصلت: “وربنا خلقنا كلنا واحد، وهى دي يمكن تكون الرسالة اللي الفن في العام بيقدمها، وعلى فكرة أنا مش بدي دروس للناس في الأخلاق، ومش جايه علشان أصلح الكون، ولكن بقول رأيي واللي حابب ياخد بيه هو حر واللي مش عاوز برضه هو حر”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة بسنت شوقي قامت مؤخراً بالرد على الإنتقادات التي وُجهت للفنانين بعد استمرارهم بالعمل في ظل الأحداث الحالية بـ فلسطين، وأكدت خلال تصريحاتها مع القاهرة 24: “مفيش حد بطل شغل، وده علشان أنا مينفعش أكون ماضية عقد عمل ووقف شغل ومكملش.. الحزن في القلب، ولو بعد الشر حد قريب منك مات أكيد مش هتوقف شغلك، والموضوع كبير وهيطول وأنا ماضية عقد وفي بيوت مفتوحة”.

وأضافت: “ومشكلة الناس إنها شايفة إن الفنان منا بيعمل حاجة ترفيهية، ومفيش شخص بيقول لأي شخص تاني متعملش شغلك، وكل اللي أنا حاسه بيه إن الحزن ما زال موجود والناس بتحاول تعمل اللي تقدر عليه، ولو إنت نفسياً مش قادر عادي كل واحد حر، وأنا ضروري أكمل وأشتغل ومش هينفع خالص أوقف تصوير بعد ما بدأت”.