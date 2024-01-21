“بفستان مكشوف من الظهر سعره 235 ألف جنيه”.. أمينة خليل في أحدث ظهور لها.. بـ حفل توزيع جوائز “joy awrds”

كانت الفنانة الجميلة أمينة خليل، حريصة على حضور حفل توزيع جوائز صناع الترفية “joy awrds”، في أحدث ظهور لها، خصوصاً وأنها مرشحة لـ جائزة أفضل مُمثلة سينمائية عن دورها في الفيلم الشهير “وش في وش”.

صور مجمعة للفنانة أمينة خليل من موقع "ليالينا"، وصورة لها من موقع "هى"، وصورة لها من حسابها الرسمي على "إكس"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت الفنانة، بإختيار فستان باللون الأخضر لـ خامة ملساء مليئة بالورود من تصميم “givenchy”، والفستان مكشوف من الظهر وحول الفتحة مطرز بمجموعة من اللآلئ البيضاء، ويصل سعر الفستان إلى 6990 دولار أي ما يُعادل بالمصري 235 ألف جنيه.

كما إرتدت جزمة بنفس لون الفستان، وارتدت حلق وبعض الإكسسوارات الخفيفة، ووضعت مكياج خفيف ليتناسب مع الإطلالة، وقامت بـ لملمة شعرها للخلف على شكل كحكة، حيث ظهرت الفنانة غاية في الجمال.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة أمينة خليل شاركت ببطولة فيلم “وش في وش”، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أنوشكا، وبيومي فؤاد، ومحمد شاهين، وأحمد خالد صالح، ومحمد ممدوح، وأسماء جلال، وسلوى محمد علي”، وغيرهم، والعمل تأليف وإخراج وليد الخلفاوي.

كما شاركت أمينة خليل، في فيلم “شماريخ” بجانب كلاً من “آسر ياسين، وآدم الشرقاوي، وخالد الصاوي، ولافينيا نادر، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهدى المفتي”، وغيرهم الكثير من النجوم، والعمل تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداث “شماريخ”، حول “رؤوف” الإبن الغير شرعي، حيث يسعى في الحصول على إعتراف والده تاجر المخدرات “سليم أهل” به، فيُقرر العمل معه ومُساعدته في أعماله المشبوهة، حيث يقوم والده بتكليفه بمهمة إغتيال بعض الأشخاص، وعندما يقوم والده بتكليفه بالتخلص من “أمينة” ابنة أحد أعدائه، حيث يجد نفسه في موقف صعب وغير قادر على التخلص منها، ويقرر مساعدتها على الهرب والتخلص من مطاردة والده لها، وبعدها تتوالى أحداث العمل.