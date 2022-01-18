تعرف على موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

صرح مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية الدكتور مصطفى أبوزيد، وذلك عن ميعاد المسابقة التى سوف تُقام لتعيين 30 ألف مُعلم جديد، وأكد بأنها ستكون فى بداية العام المالى الجديد.

وأكد أيضاً مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، على أن زيادة الأجور ينتج عنه زيادة فى الإستهلاك، الأمر الذى يسبب زيادة فى الدورة الإقتصادية.

وأكمل الدكتور أبوزيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، والتى تقوم بتقديمة الإعلامية المعروفة عزة مصطفى، والذى يذاع من خلال فضائية صدى البلد، بأن هذه الزيادة فى الأجور سيترتب عليها زيادة فى الإنتاج، الأمر الذى يساعد بشكل كبير فى النمو الإقتصادى.

وأوضح مصطفى أبوزيد على أن زيادة الأُجور والإستهلاك ينتج عنها زيادة فى الإنتاج، وبالتالى إنشاء الكثير من المشاريع الجديدة والتى توفر الكثير من فرص العمل للشباب.

وجديراً بالذكر، بأن عضو لجنة التعليم بالبرلمان النائبة نجلاء العسيلى أكدت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُعطى منظومة التعليم إهتماماً كبير، ويسعى جاهداً لتطوير تلك المنظومة بشكل عام، وكذلك دعم ومساعدة فئة المُعلمين بشكل خاص، حيث أنه يعتبر المُعلم هو الركيزه الأُولى والأساسية فى منظومة التعليم.

وصرحت البرلمانية فى تصريحات خاصة، على أن القرار الصادر اليوم من الرئيس نحو تعيين 30 ألف مُعلم سنوياً على مدار الخمس سنوات القادمة، كان بمثابة طوق نجاة للمُعلمين وكذلك منظومة التعليم حيث قالت:ـ “هذا القرار طال إنتظاره، وقد جاء بناءاً على طلب الكثير من النواب”، الأمر الذى يوضح للجميع مدى أهمية متابعة الرئيس لكافة المشاكل القائمة لتلك الفئة.

وأوضحت العسيلى، على أن الرئيس عبدالفتاح يتمتع برؤية جيده تجاه تطوير منظومة التعليم بكل الجوانب بالنسبة للجامعات والمدارس معاً، وأشارت إلى أن هذه القرارات سينتج عنها الكثير من الإيجابيه نحو سير حركة منظومة التعليم.