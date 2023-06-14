أحمد زاهر عن واقعة ضرب المخرج محمد سامي: في 9 أشخاص شهدوا ضد غادة عبد الرازق

تحدث الفنان أحمد زاهر، عن واقعة ضرب المخرج محمد سامي، أثناء تصوير مسلسل “حكاية حياة” على يد النجمة غادة عبد الرازق.

حيث قال زاهر، في تصريحات تليفزيونية: “أنا مكنتش طرف في خلاف غادة عبد الرازق ومحمد سامي ولا حضرته.. أنا كنت في بيروت وأول ما رجعت من السفر وأنا في المطار جالي مكالمة عرفت إن اللي حصل ده حصل وإن محمد في القسم.. وبعد كده طلع ع المستشفى.. روحت له بسرعة ع القسم وبعد كده طلعنا ع المستشفى”.

وأضاف: “أنا روحت لمحمد ده صاحبي.. ده صاحبي واتضرب وفي قسم ودخل المستشفى.. غادة زميلة طبعًا بس محمد صاحبي.. ومش هلاقي صاحبي مضروب وهسيبه”.

وتابع: “في خلاف ما بين غادة ومحمد سامي أنا ما حضرتوش وما أقدرش أتكلم ع الخلاف ده.. محمد سامي يقدر يتكلم عنه غادة عبد الرازق تقدر تتكلم عنه”.

وأختتم حديثه قائلًا: “الموقف ده كان شاهد عليه أيمن سلامة المؤلف ومصطفى سرور المنتج ومها سليم المنتجة ومدير الإنتاج وناس من الانتاج ومساعدين المخرج وفيه ناس قاعدة في الشقة مش معقول الـ 9 بيقولوا كلام غلط”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “حكاية حياة” شهد آخر تعاون بين الفنانة غادة عبد الرازق، والمخرج محمد سامي، وهو العمل الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2013.

“حكاية حياة” بطولة: غادة عبد الرازق، وطارق لطفي، وأحمد زاهر، وروجينا، وخالد سليم، ورزان مغربي، ونهلة سلامة، ومي عمر، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: محمد سامي.