“على الرغم من مرور أكثر من 56 عاماً على عرضه”.. خطأ فادح لـ أحمد مظهر في فيلم “معسكر البنات”

مر أكثر من 56 عاماً على عرض الفيلم الشهير “معسكر البنات”، والذي تم عرضه عام 1967، وقام ببطولته مجموعة من أبرز نجوم الجيل الذهبي للوسط الفني منهم “أحمد مظهر، وليلى طاهر، وعزت العلايلي، وسمير صبري، ورجاء الجداوي، ونوال أبو الفتوح”، وغيرهم.

صور مجمعة للفنان أحمد مظهر من فيلم "معسكر البنات"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه العمل، منذ عرضه وحتى يومنا هذا، إلا أنه لم يخلو من بعض الأخطاء والهفوات الساذجة التي قد تفقد المشاهد المتعة المطلوبة وقت مشاهدته.

ويكمن هذا الخطأ، في أحد مشاهد الفنان أحمد مظهر حينما يقوم بزيارة العوامة التي ذهبت إليها بعض الفتبات من معسكر البنات، وهو يرتدي قميص بأكمام طويلة باللون الزهري، ولكنه عندما يغادر العوامة نجده مرتدياً قميص بنصف أكمام باللون البني، على الرغم من أن الفاصل الزمني للمشهد لم يتغير.

وجديراً بالذكر، بأن فيلم “معسكر البنات” تم عرضه عام 1967، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد مظهر، وعزت العلايلي، ورجاء الجداوي، وسمير صبري، ونوال أبو الفتوح، وليلى طاهر، وجلال عيسى، ومديحة حمدي، وجورج سيدهم، وعبدالسلام محمد، وسامي سرحان”، وغيرهم الكثير، والعمل تأليف إبراهيم الورداني وإخراج خليل شوقي.

وتدور أحداث “معسكر البنات” في الإسكندرية، حيث يُقام معسكران متجاوران، الأول خاص بالطلبة والآخر بالطالبات، وتقوم المشرفة “نادية” بمحاولة الفصل بين الطلبة والطالبات، وأما المشرف “حسن” الذي يترأس معسكر البنين، والذي يبدو بأنه مُتفتح، يحاول إتاحة الفرصة للطرفين في محاولة للإستمتاع بالأجازة، ويتم تقارب وجات النظر بين الطرفين خلال أحداث العمل.