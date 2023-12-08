“رغم مرور أكثر من 62 عاماً على عرضه”.. خطأ فادح بـ فيلم “وا إسلاماه”.. «التتار جايبين معاهم ميكروباص»

على الرغم من مرور أكثر من 62 عاماً، على عرض الفيلم الشهير “وا إسلاماه”، والذي تم عرضه عام 1961 والنجاح الكبير الذي حققه وقت عرضه، والذي قام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

صور مجمعة للفنان أحمد مظهر والفنانة لبنى عبدالعزيز من فيلم "وا إسلاماه"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وبالرغم من الإيرادات الكبيرة التي حققها العمل وقت عرضه ونجاحه، إلا أنه لم يخلو من بعض الأخطاء الساذجة والهفوات التي قد تُفقد الجمهور والمشاهدين المتعة المطلوبة.

ويكمن الخطأ الموجود بـ “وا إسلاماه”، أثناء مشهد هجوم التتار على المماليك وقت الصلاة، وذلك بالموقعة الشهيرة “عين جالوت” تحت قيادة القائد “قطز”، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد مظهر، حيث ظهر ميكروباص على خلفية هجوم المغول عليهم.

الأمر الذي جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، يتحدثون عن هذا المشهد حيث علق أحدهم وقال: “الواحد شاف الفيلم أكتر من مرة، ولكن أول مرة أخد بالي إن التتار جايين ومعاهم ميكروباص في الطلعة دي.. التتار كانوا جايبين معاهم ميكروباص علشان يعملوا حملة على قطز وبيبرس”.

وجديراً بالذكر، بأن فيلم “وا إسلاماه” تم عرضه عام 1961، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد مظهر، ورشدي أباظة، ولبنى عبدالعزيز، وفريد شوقي، ومحمود المليجي، وعماد حمدي، وعباس فارس، وتحية كاريوكا، وحسين رياض، وحسين اسماعيل، ومحمد صبيح”، وغيرهم، والعمل تأليف على أحمد بكثير وإخراج أندرو مارتون.

وتدور أحداث “وا إسلاماه”، حول قصة سيف الدين قظر “محمود” منذ أن قام التتار بغزو بلاده، الأمر الذي اضطره للهروب برفقة ابنة خاله “جهاد” مع الخادم “سلامة”، ويتم بيعهم بسوق العبيد لإنقاذهم من مطاردة التتار لهم، وبعدها أصبح “قطز” جندي بجيش “عز الدين أيبك” ومقابلة ابنة خاله هناك، واستمراره حتى وصل إلى حكم مصر، وبعدها يقوم بمحاربة التتار والفوز عليهم في الموقعة الشهيرة “عين جالوت”.