عفاف شعيب: أول مرة أجهضت بنفسي.. لكن التانية والتالتة الحمل نزل لوحده

حلت الفنانة القديرة عفاف شعيب، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، في أحدث حلقات برنامج “العرافة” الذي يعرض عبر قناتي “النهار”، و”المحور” خلال شهر رمضان الجاري.

وأثارت عفاف، جدلًا واسعًا بسبب حديثها عن الإجهاض خلال الحلقة، حيث قالت: “أول مرة أجهضت بنفسي.. ربنا يسامحني.. وصومت كذا سنة ورا بعض شهرين متتاليين”.

وأضافت: “لكن التانية كان لما يحصل حمل كان بينزل لوحده وتالت مرة نفس الكلام.. ربنا عايزني أبقى أنا لوحدي له هو.. وممكن يكون طبعًا عقاب من ربنا”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب، مسلسل “زي القمر ج2” الذي عرض في سبتمبر 2021، وشاركت في حكايتي “واحد في المية”، و”مريم”.

عفاف شعيب، هي ممثلة مصرية من مواليد 2 نوفمبر 1948، واسمها الحقيقي: عفاف علي أحمد شعيب.

درست عفاف شعيب، في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولفتت الأنظار إليها في أول ظهور لها على الشاشة مما جعلها تنطلق بخطوات سريعة في السينما والدراما التليفزيونية.

من أبرز أعمالها: أفلام: “حادثة شرف، والمعتوه، وعنبر الموت، وانتحار مدرس ثانوي، والمرشد، وأمان يا دنيا، واليوم المشهود، وضد الحكومة”، ومسلسلات: “الشهد والدموع، ومحمد رسول الله، ورأفت الهجان، والسيرة الهلالية، وإمام الدعاة، والعار، والحارة، ودوران شبرا، وآدم، والكيف”.