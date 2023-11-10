“مش هيعرفوا قيمتي إلا لما أموت”.. عفاف راضي عن الراحل بليغ حمدي: «كان عامل زي القطن عنده نقاء وعطاء لكل الناس»

قامت المطربة الجميلة عفاف راضي، بالمشاركة في حفل روائع الراحل بليغ حمدي، والمُقام على مسرح أبو بكر سالم، وأشارت بأن الراحل كان له فضل كبير عليها خلال مشوارها الفني، وأنه كان دائماً ما يحرص على مساندة ودعم أي فنان في بداية مسيرته الفنية.

صور مجمعة للفنانة عفاف راضي من أعمالها الفنية، وصورة للموسيقار الراحل بليغ حمدي من موقع "القاهرة 24"، وصورة له من موقع "المصري اليوم"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت المطربة، أثناء مشاركتها بالفيلم التسجيلي عن بليغ حمدي، معلقة: “الراحل بليغ حمدي كان بيعرف كويس يختار الفكرة وتوقيت العمل الموسيقي، وحقيقي كان سهل عليه يعرف الناس عاوزه إيه، ومكنش بيعتمد على شغله مع كوكب الشرق والعندليب وبس”.

وواصلت عفاف راضي: “وفضل لآخر لحظة في عمره بيدرس، وكان بيجيب مدرس موسيقي ويقعد أمامه زي الطالب اللي بيحل الإمتحان، وحتى نهاية عمره كان مجتهد، ومفيش مرة قال كلام مش كويس على حد ولا إغتاب حد، وبجد كان عامل زي القطن عنده صفاء ونقاء.. دايماً كله عطاء للغير”.

وأضافت الفنانة: “وأغلب أعماله كانت عن الغربة وقسوتها، وكأنه كان حاسس إن هيجي يوم عليه ويتغرب ويبعد عن بلده حوالي 5 سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان بيزعل أوي وبيتأثر من انتقاد الناس ليه، وكان بيرد ويقول مش هيعرفوا قيمتي إلا بعد لما أموت”.

ومن جانبه، فقد حرص العديد من النجوم ومشاهير الفن على حضور حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي، والذي أُقيم تخليداً لذكراه وتكريماً له عن أعماله الفنية الرائعة، والتي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور المصري والعربي، وكان من أبرز الحضور “أنغام، وأصالة، وصابر الرباعي، وميادة الحناوي، وهنادي مهنا”، وغيرهم الكثير.