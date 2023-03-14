عدوية شعبان عبد الرحيم يعلن تغيير اسمه إلى حسام قاسم

أعلن عدوية، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، تغيير اسمه إلى حسام قاسم، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وهو المنشور الذي قال فيه عدوية: “يعني هو كل حاجة تحصل يقوله ولاد شعبان؟!.. أنا قررت أغير اسمي من النهارده.. أنا حسام قاسم الحقيقي وما عنديش استعداد انزل من نفسي ومن قيمتي وقيمة أبويا”.

وأضاف: “كل يوم الناس تقولي أخوك عمل مع عامل النظافة.. أخوك عمل مع واحدة حركات مش كويسة.. إحنا أكبر من كده واسم أبويا استحالة يتبهدل بالطريقة دي.. أنا يا جدعان اسمي حسام قاسم عبد الرحيم.. ياريت بقى الباقي يحترم اسم شعبان عبد الرحيم وتعملوا حاجة تشرف عشان إحنا عندنا عيال كبيرة بلاش خيابة.. اسم شعبان عبد الرحيم قيمة كبيرة جدًا.. الله يرحمك يا أسطورة”.

الجدير بالذكر أن المطرب شعبان عبد الرحيم، رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر 2019، وكان آخر حفل له في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو الحفل الذي غنى فيه وهو جالسًا على كرسي متحرك.