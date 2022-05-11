“بعد ارتباط اسمها بأبو هشيمة”.. معلومات قد لا تعرفها عن خلود المقرحي

أسامة مقلد

تردد اسم الفنانة الليبية الشابة خلود المقرحي، بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد تداول تدوينة تفيد بأن رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، يتابعها عقب أيام قليلة من انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

"بعد ارتباط اسمها بأبو هشيمة".. معلومات قد لا تعرفها عن خلود المقرحي

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الليبية خلود المقرحي:

  • عارضة أزياء وبلوجر وممثلة ليبية شابة.
  • تعتبر واحدة من أبرز من الوجوه الجديدة التي نالت إعجاب المشاهدين خلال السنوات الماضية.
  • استطاعت في وقت قصير أن تثبت نفسها وتحقق انتشارًا واسعًا بعد ظهورها في أكثر من عمل تليفزيوني.
  • بدأت مشوارها الفني في تقديم الاسكتشات الكوميدية.
  • كانت تشارك في الغناء والتمثيل بالمدرسة.
  • دعمتها أسرتها لتحقيق حلمها في دخول مجال الفن.
  • شاركت في بطولة عدد من المسلسلات الدرامية على غرار “بنت العز، وعسل مغشوش، وسجل”.
  • شاركت في برنامج “التجربة الليبية”، وقدمت أداء شخصيات بمشاهد تمثيلية في الشارع، لتصدم مع الجمهور الذي لم تتوقع رد فعله.
  • يعتبر مسلسل “عسل مغشوش” نقطة تحول في مسيرتها الفنية بعد النجاح الكبير الذي حققته.
  • أثبت أنها ممثلة قادرة على لعب جميع الأدوار بعيدًا عن الكوميديا، بعد الشخصية التي قدمتها في مسلسل “سجل” ونالت إعجاب المشاهدين.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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