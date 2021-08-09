“2 مع ابنتها دنيا سمير غانم”.. أربعة أعمال تتأثر برحيل دلال عبد العزيز

غيب الموت أول أمس السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز (61 عامًا) إثر إصابتها بفيروس كورونا وحدوث مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاتها.

وما يعرفه الجمهور أن آخر ظهور للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، كان من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عرض في رمضان الماضي، ولكن هذا ليس آخر أعمالها.

ففي أبريل الماضي كانت الفنانة دلال عبد العزيز، تصور مسلسل “عالم موازي” برفقة ابنتها دنيا سمير غانم، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، وكان مقرر له أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، ولكن تصويره توقف بسبب إصابتها بفيروس كورونا هي وابنتها دنيا، ومخرج ومنتج العمل هشام جمال.

ولم يحدد صناع العمل مصيره حتى الآن بعد وفاة دلال عبد العزيز، التي لم تستكمل تصوير باقي مشاهدها بالمسلسل.

“عالم موازي” بطولة: دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، وإسلام إبراهيم، وأوتاكا، من تأليف: هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج: هشام جمال.

وفي التليفزيون أيضًا، توقفت التحضيرات للجزء الثاني من مسلسل “في بيتنا روبوت”، الذي جسدت في الجزء الأول منه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، دور مهم ومؤثر في الأحداث، وهو دور والدة (يوسف) هشام جمال، بطل العمل.

“في بيتنا روبوت” بطولة: شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهشام جمال، ودلال عبد العزيز، وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، وناهد السباعي، وشيري عادل، ومحمد أسامة، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد زاهر، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، من تأليف: أحمد محي، ومحمد محمدي، وإخراج: وليد الحلفاوي.

وفي السينما فهناك فيلم “تسليم أهالي” مع ابنتها دنيا، أيضًا ولكنها انتهت من تصويره في أكتوبر الماضي، وكان من المنتظر عرضه في موسم الصيف الحالي، ولكن الظروف الصعبة التي مرت بها أسرة سمير غانم أدت إلى تأجيل عرضه.

“تسليم أهالي” بطولة: دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وأوتاكا، وعبد الله مشرف، من تأليف: شريف نجيب، وإخراج: خالد الحلفاوي.

وهناك فيلم آخر بعنوان “الفنار” انتهى تصويره أيضًا في مارس الماضي، قبل أسابيع قليلة من إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، ولم يتحدد أيضًا موعد عرضه حتى الآن.

“الفنار” بطولة: هدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، من تأليف وإخراج: شريف نجيب.